PSPP a présenté sa vision du Québec

Le chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, a présenté sa vision du Québec, vendredi, à Chambre de commerce du Montréal métropolitain.
Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Any Guillemette, brosser le portrait de cette allocution au micro de l'animateur Philippe Cantin.
«On a compris facilement où il voulait s'en aller. Il ne veut pas donner ses choix pour le moment, mais il dit qu'il veut mettre l'argent au bon endroit. Une chose est certaine, l'Est de Montréal fait partie de ses priorités. Aussi, il a présenté son parti comme un grand défenseur de l'économie des PME. Il affirme que son éventuel gouvernement va choisir les subventions aux entreprises. Celles qui sont ici depuis longtemps sont celles qui vont avoir leur part du gâteau.»
Écoutez ensuite Jonathan Valois, analyste politique, ancien député du Parti Québécois et ancien directeur de cabinet au ministère de la santé dans le gouvernement de la CAQ, analyser la prise de parole du chef du PQ.
«Je l’ai senti réellement d’aplomb. Il savait les messages qu’il voulait passer. Il était sérieux, il était documenté. Parce que lorsqu’on arrive dans ce genre d’événement, lorsqu’on veut former un gouvernement et qu’on a tout à prouver, on doit démontrer qu’on a une réflexion, qu’on a un cadre idéologique ou de pensée sur la façon dont on va agir en économie, sur la manière dont on va voir les choses.»