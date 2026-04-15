Violences conjugales

Plusieurs questions ont été soulevées mardi, alors que l’on a appris qu’Andres Felipe Munoz, âgé de 35 ans, était parvenu à arracher son bracelet antirapprochement avant de prendre la fuite.

Un mandat d’arrêt a été émis contre lui pour des infractions en matière de violence conjugale.

La chroniqueuse aux affaires judiciaires est parvenue à obtenir des détails auprès du Service de police de l'agglomération de Longueuil.

Selon sa porte-parole, ces bracelets sont très difficiles à retirer et envoient un signal de localisation immédiatement au moment où ils sont arrachés.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel donner des détails à ce sujet, mercredi, à l’émission de Patrick Lagacé.

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