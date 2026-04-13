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Nouvelle enquête de Paul Arcand

L'agresseur inconnu: le reconnaissez-vous?

par 98.5 | Modifié le 13 avril 2026 à 09:44

L'agresseur inconnu: le reconnaissez-vous?
L’agresseur inconnu, c’est un homme qui a abusé sexuellement d’une jeune sauveteuse en 2006, puis d’une infirmière qui rentrait chez elle en 2008. Même quadrilatère dans le quartier Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, même modus operandi, même description physique et surtout, même preuve ADN... / Cogeco Media / SPVM

À écouter

Enquête: Paul Arcand traque un prédateur qui surveillait ses victimes

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
0:00
9:13

Un an après le succès de Qui a tué François Girard?, Paul Arcand revient avec une enquête de type true crime aussi troublante que nécessaire : L'agresseur inconnu.

Depuis 2006, un homme frappe dans l'ombre. Trois agressions brutales à Montréal — dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville — partagent le même ADN et le même mode opératoire. Pourtant, malgré les efforts du SPVM, ce prédateur en série demeure introuvable.

Dans ce balado captivant de cinq épisodes, Paul Arcand donne la parole aux victimes et plonge au cœur du «Projet Mirador».

Expertises de profileurs, biologistes judiciaires et témoignages poignants: la série tente de lever le voile sur 14 ans de mystère.

Quelqu’un, quelque part, détient peut-être la pièce manquante du casse-tête.

À écouter dès maintenant en exclusivité dans l’Espace Paul Arcand sur l’application Cogeco Média. Saurez-vous l'identifier?

Crimes non résolus
Crimes non résolus · Épisode
«L'agresseur inconnu»: nouvelle série «true crime» de Paul Arcand
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