Nouvelle enquête de Paul Arcand

Un an après le succès de Qui a tué François Girard?, Paul Arcand revient avec une enquête de type true crime aussi troublante que nécessaire : L'agresseur inconnu.

Depuis 2006, un homme frappe dans l'ombre. Trois agressions brutales à Montréal — dans Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et Ahuntsic-Cartierville — partagent le même ADN et le même mode opératoire. Pourtant, malgré les efforts du SPVM, ce prédateur en série demeure introuvable.

Dans ce balado captivant de cinq épisodes, Paul Arcand donne la parole aux victimes et plonge au cœur du «Projet Mirador».

Expertises de profileurs, biologistes judiciaires et témoignages poignants: la série tente de lever le voile sur 14 ans de mystère.

Quelqu’un, quelque part, détient peut-être la pièce manquante du casse-tête.

À écouter dès maintenant en exclusivité dans l’Espace Paul Arcand sur l’application Cogeco Média. Saurez-vous l'identifier?