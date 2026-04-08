24,5 millions jamais remboursés

Un ancien cadre de l’entreprise SNC-Lavalin, reconnu coupable de fraude et de corruption en 2020, devra passer les dix prochaines années en prison, puisqu’il n’a pas payé l'entièreté de l’amende qui lui avait été imposée.

Alors que la justice lui demandait de payer 24,5 millions de dollars, il n’a remboursé qu'une infime partie de 100 000 dollars.

Âgé de 79 ans, Sami Bebawi a tenté par tous les moyens possibles d'échapper à sa sentence en demandant d’aller se changer, prétextant avoir oublié ses médicaments…

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.