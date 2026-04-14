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Longueuil

Recherché pour violence conjugale, il arrache son bracelet antirapprochement

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 14 avril 2026 06:02

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Bénédicte Lebel
Bénédicte Lebel
Recherché pour violence conjugale, il arrache son bracelet antirapprochement
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Le Service de police de l'aglomération de Longueuil est à la recherche d'Andres Felipe Munoz, âgé de 35 ans, pour des infractions en matière de violence conjugale.

Il a pris la fuite après qu’un mandat d’arrestation a été émis contre lui et a aussi arraché son bracelet antirapprochement pour ne pas être localisé.

Une femme et un enfant ont dû être placés sous protection.

Service de police de l'aglomération de Longueuil

Source: Service de police de l'aglomération de Longueuil

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, à l’émission Lagacé le matin.

 Autre sujet abordé

  • Témoignage dans le procès d’un ancien entraîneur d’équitation de Saint-Sauveur accusé d’agressions et d’exploitation sexuelles.

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