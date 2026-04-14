Le Service de police de l'aglomération de Longueuil est à la recherche d'Andres Felipe Munoz, âgé de 35 ans, pour des infractions en matière de violence conjugale.

Il a pris la fuite après qu’un mandat d’arrestation a été émis contre lui et a aussi arraché son bracelet antirapprochement pour ne pas être localisé.

Une femme et un enfant ont dû être placés sous protection.