Le Service de police de l'aglomération de Longueuil est à la recherche d'Andres Felipe Munoz, âgé de 35 ans, pour des infractions en matière de violence conjugale.
Il a pris la fuite après qu’un mandat d’arrestation a été émis contre lui et a aussi arraché son bracelet antirapprochement pour ne pas être localisé.
Une femme et un enfant ont dû être placés sous protection.
Source: Service de police de l'aglomération de Longueuil
Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le récit des événements, mardi, à l’émission Lagacé le matin.
Autre sujet abordé
- Témoignage dans le procès d’un ancien entraîneur d’équitation de Saint-Sauveur accusé d’agressions et d’exploitation sexuelles.