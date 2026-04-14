Chicane avec le Vatican

Donald Trump a de nouveau secoué les réseaux sociaux en partageant une image générée par intelligence artificielle le montrant vêtu comme Jésus-Christ.

Devant les accusations de profanation, le candidat républicain a retiré la photo, affirmant maladroitement avoir cru incarner un médecin de la Croix-Rouge.

Pour Solange Lefebvre, spécialiste en études religieuses, cette escalade s'inscrit dans un conflit direct et inédit avec le Pape Léon XIV, qui dénonce la brutalité des mesures anti-immigration de l'administration Trump.

Malgré ces tensions, Trump conserve l'appui d'une frange religieuse qui voit en lui une figure biblique providentielle.

Écoutez Solange Lefebvre, professeure à l’Institut d’études religieuses de l’Université de Montréal, donner son avis à ce sujet, mardi.