Avec l'arrivée du printemps, la saison des ventes de garage bat son plein. Si l'événement est idéal pour faire le ménage du printemps, comment s'organiser pour maximiser ses gains et désencombrer sa maison efficacement ?
Écoutez la spécialiste en désencombrement, Vicky Cloutier, partager ses trucs au micro de Philippe Cantin.
«La règle d'or, c'est que si on est prêt à donner un objet à un membre de sa famille ou à quelqu'un qu'on aime beaucoup, il peut être vendu. Mais si ce n'est pas le cas, c'est que c'est bon pour la poubelle. On veut des choses propres et en bon état, qui sont encore utilisables.»