Avec l'arrivée du printemps, la saison des ventes de garage bat son plein. Si l'événement est idéal pour faire le ménage du printemps, comment s'organiser pour maximiser ses gains et désencombrer sa maison efficacement ?

Écoutez la spécialiste en désencombrement, Vicky Cloutier, partager ses trucs au micro de Philippe Cantin.