Le comédien Sébastien Delorme est un visage familier des Québécois au petit comme au grand écran, mais il l'est de plus en plus sur les réseaux sociaux également.
Au micro de Marie-Ève Tremblay, le comédien estime que sa présence sur les plateformes numériques est nécessaire pour assurer la pérennité de sa carrière. Sébastien Delorme s'ouvre aussi sur les principaux défis auxquels il doit faire face, notamment l'intelligence artificielle.
Écoutez cette longue entrevue avec le comédien et tête d'affiche de la série Indéfendable, Sébastien Delorme, jeudi, à Radio Textos.
«Je pense que l'avenir est là. Si, admettons, tu as une entreprise, il faut que tu occupes une certaine place sur les réseaux sociaux. Il n'y a plus de Pages Jaunes. Où est-ce que tu peux annoncer? C'est à toi d'assurer ta publicité et de trouver une façon originale de le faire. Ça se fait assez bien puisqu'on a tous un téléphone et qu'on consomme des réseaux sociaux du matin au soir. Donc, si tu as une entreprise, ou si comme moi tu es travailleur autonome et que tu veux assurer une certaine pérennité, tu dois être sur les réseaux sociaux.»