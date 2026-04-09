Le comédien Sébastien Delorme est un visage familier des Québécois au petit comme au grand écran, mais il l'est de plus en plus sur les réseaux sociaux également.

Au micro de Marie-Ève Tremblay, le comédien estime que sa présence sur les plateformes numériques est nécessaire pour assurer la pérennité de sa carrière. Sébastien Delorme s'ouvre aussi sur les principaux défis auxquels il doit faire face, notamment l'intelligence artificielle.

Écoutez cette longue entrevue avec le comédien et tête d'affiche de la série Indéfendable, Sébastien Delorme, jeudi, à Radio Textos.