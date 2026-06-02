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Coup de gueule

Les pistes cyclables sont-elles responsables de la congestion à Montréal?

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 juin 2026 09:30

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Les pistes cyclables sont-elles responsables de la congestion à Montréal?
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Dans le cadre de sa chronique, Luc Ferrandez remet en question l'idée reçue selon laquelle les pistes cyclables seraient la cause principale du trafic à Montréal.

Bien qu'elles occupent environ 4% de l'espace routier et se trouvent parfois sur des artères importantes, comme Henri-Bourassa ou Saint-Denis, il rappelle que l'essentiel de la congestion provient plutôt du trafic lourd des autoroutes.

Selon lui, la réduction locale des voies de circulation est un choix nécessaire à long terme pour rendre les quartiers plus vivants, malgré la frustration que cela peut engendrer chez certains automobilistes.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité:

  • Financement du transport en commun: il analyse l'annonce d'un investissement de six milliards de dollars.

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