Coup de gueule

Dans le cadre de sa chronique, Luc Ferrandez remet en question l'idée reçue selon laquelle les pistes cyclables seraient la cause principale du trafic à Montréal.

Bien qu'elles occupent environ 4% de l'espace routier et se trouvent parfois sur des artères importantes, comme Henri-Bourassa ou Saint-Denis, il rappelle que l'essentiel de la congestion provient plutôt du trafic lourd des autoroutes.

Selon lui, la réduction locale des voies de circulation est un choix nécessaire à long terme pour rendre les quartiers plus vivants, malgré la frustration que cela peut engendrer chez certains automobilistes.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Autre sujet traité: