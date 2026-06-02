Coup de gueule

Dans le cadre de sa chronique, Luc Ferrandez remet en question l'idée reçue selon laquelle les pistes cyclables seraient la cause principale du trafic à Montréal.
Bien qu'elles occupent environ 4% de l'espace routier et se trouvent parfois sur des artères importantes, comme Henri-Bourassa ou Saint-Denis, il rappelle que l'essentiel de la congestion provient plutôt du trafic lourd des autoroutes.
Selon lui, la réduction locale des voies de circulation est un choix nécessaire à long terme pour rendre les quartiers plus vivants, malgré la frustration que cela peut engendrer chez certains automobilistes.
Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
Autre sujet traité:
- Financement du transport en commun: il analyse l'annonce d'un investissement de six milliards de dollars.