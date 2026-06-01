D'autres supplémentaires annoncées

Céline Dion a annoncé, lundi, une nouvelle série de spectacles à Paris pour le printemps 2027.
Écoutez à ce sujet la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Dix nouveaux concerts de Céline Dion à Paris en mai 2027;
- Pas moins de 9 millions de personnes se sont inscrites pour l'obtention de billets;
- Heated Rivalry obtient 16 prix aux Prix écrans canadiens;
- La série est portée par la musique originale de Peter Peter;
- Une deuxième saison est confirmée;
- Taylor Swift est poursuivie par Maren Wade pour contrefaçon de marque concernant l’album The Life of a Showgirl, avec un litige sur la vente de produits dérivés;
- Salesbarbes sort un nouveau single avant un album à l’automne.