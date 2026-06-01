 Aller au contenu
L'envers du décor des apps

70 heures de livraison pour 700 $: le ras-le-bol d'un livreur

par 98.5

0:00
13:36

Entendu dans

Radio textos

le 1 juin 2026 11:16

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
70 heures de livraison pour 700 $: le ras-le-bol d'un livreur
Être livreur pour Uber ne permet plus à Marc-André Gagnon de vivre décemment / Adobe Stock / Rokas

Après six ans à parcourir les rues pour des géants de la livraison comme Uber Eats et DoorDash, Marc-André Gagnon a pris la décision radicale de tout arrêter.

Connu pour avoir habité dans sa voiture pendant un an et demi afin de rembourser une lourde dette, il dévoile sans filtre la réalité devenue insoutenable de ce métier.

Entre des algorithmes imprévisibles, l'augmentation du coût de l'essence et un flot incessant d'offres dérisoires qu'il doit trier manuellement, le jeu n'en vaut plus la chandelle...

Écoutez Marc-André Gagnon, expliquer pourquoi il quitte son métier de livreur pour les Uber Eats et DoorDash, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay. 

Vous aimerez aussi

A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
Radio textos
A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
0:00
24:32
Qui sont les «granfluencers»?
Lagacé le matin
Qui sont les «granfluencers»?
0:00
3:59
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Radio textos

Voir tout
Sur les traces de d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?
Rattrapage
Énigme historique
Sur les traces de d'Artagnan: ses restes enfin retrouvés?
A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
Rattrapage
20 ans de bars et restos sans fumée
A-t-on perdu la bataille contre le tabagisme?
Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»
Rattrapage
20 ans sans fumée dans les restaurants et les bars
Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»
En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»
Rattrapage
Boys Club: Contraception masculine et dating
En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»
Êtes-vous entouré de gens qui tirent profit de vous?
Rattrapage
Sexe et société
Êtes-vous entouré de gens qui tirent profit de vous?
«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier
Rattrapage
Décès de Claude Lemieux
«Soyons attentifs à nos propres signaux de détresse» -Hugo Fournier
Réjean Tremblay: hockey, psychanalyse et amour
Rattrapage
La grande entrevue du jeudi
Réjean Tremblay: hockey, psychanalyse et amour
Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?
Rattrapage
31% des routes sont en très mauvais état
Faut-il le retour des péages pour sauver nos routes québécoises?
À Trois-Rivières: une fête musulmane visée par des menaces de mort
Rattrapage
Propos haineux sur les réseaux sociaux
À Trois-Rivières: une fête musulmane visée par des menaces de mort
Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?
Rattrapage
Toxicomanie et alcoolisme
Comment parler de consommation de drogues et d'alcool avec nos adolescents?
Vente de faux produits: «le crime est toujours plus rapide que la législation»
Rattrapage
L’envers du décor de l'achat local
Vente de faux produits: «le crime est toujours plus rapide que la législation»
Vous n'êtes pas capable de payer vos dettes à temps? Vous n'êtes pas seul
Rattrapage
Faillites et insovabilités
Vous n'êtes pas capable de payer vos dettes à temps? Vous n'êtes pas seul
Inflation au Québec: quel budget pour nos activités cet été?
Rattrapage
Tourisme local
Inflation au Québec: quel budget pour nos activités cet été?
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?
Rattrapage
S'adapter pour survivre
Emploi: avez-vous peur de l’intelligence artificielle?