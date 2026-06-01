L'envers du décor des apps

Après six ans à parcourir les rues pour des géants de la livraison comme Uber Eats et DoorDash, Marc-André Gagnon a pris la décision radicale de tout arrêter.

Connu pour avoir habité dans sa voiture pendant un an et demi afin de rembourser une lourde dette, il dévoile sans filtre la réalité devenue insoutenable de ce métier.

Entre des algorithmes imprévisibles, l'augmentation du coût de l'essence et un flot incessant d'offres dérisoires qu'il doit trier manuellement, le jeu n'en vaut plus la chandelle...

Écoutez Marc-André Gagnon, expliquer pourquoi il quitte son métier de livreur pour les Uber Eats et DoorDash, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.