Victimes de haine en ligne

À la suite du Gala Influence Création, le comédien Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau ont été la cible d’une virulente vague de commentaires haineux et de propos d'une extrême méchanceté sur les réseaux sociaux.
Invité en studio par l'animateur Patrick Lagacé, le couple a tenu à dénoncer le manque de modération de certaines pages, notamment En Vedette, qui laissent défiler des insultes graves et des accusations sans fondement sous leurs publications pour générer de l'engagement.
Écoutez Virginie Bruneau et Sébastien Delorme aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«Ce n’est pas à moi d'éteindre ma lumière pour quelqu'un qui ne sait pas vivre.»
Virginie précise d'ailleurs que ces attaques proviennent presque exclusivement de femmes d'âge mûr, tandis que les jeunes femmes de sa génération lui témoignent plutôt une immense vague d'amour et de solidarité.
De son côté, Sébastien Delorme déplore l'inaction des grandes entreprises médiatiques, comme Bell Média, propriétaires de certaines de ces pages, qu'il considère comme complices de cette méchanceté par pur intérêt financier.
Malgré les 29 ans qui les séparent, les deux amoureux rappellent que leur différence d'âge constitue leur plus grande force et qu'ils refusent de se laisser abattre par des inconnus.