 Aller au contenu
Victimes de haine en ligne

Sébastien Delorme et Virginie Bruneau dénoncent le cyberharcèlement

par 98.5

Entendu dans

Lagacé le matin

le 2 juin 2026 08:03

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé

À la suite du Gala Influence Création, le comédien Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau ont été la cible d’une virulente vague de commentaires haineux et de propos d'une extrême méchanceté sur les réseaux sociaux.

Invité en studio par l'animateur Patrick Lagacé, le couple a tenu à dénoncer le manque de modération de certaines pages, notamment En Vedette, qui laissent défiler des insultes graves et des accusations sans fondement sous leurs publications pour générer de l'engagement.

Écoutez Virginie Bruneau et Sébastien Delorme aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

«Ce n’est pas à moi d'éteindre ma lumière pour quelqu'un qui ne sait pas vivre.»

Virginie Bruneau

Virginie précise d'ailleurs que ces attaques proviennent presque exclusivement de femmes d'âge mûr, tandis que les jeunes femmes de sa génération lui témoignent plutôt une immense vague d'amour et de solidarité.

De son côté, Sébastien Delorme déplore l'inaction des grandes entreprises médiatiques, comme Bell Média, propriétaires de certaines de ces pages, qu'il considère comme complices de cette méchanceté par pur intérêt financier.

Malgré les 29 ans qui les séparent, les deux amoureux rappellent que leur différence d'âge constitue leur plus grande force et qu'ils refusent de se laisser abattre par des inconnus.

Vous aimerez aussi

Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI
Lagacé le matin
Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI
0:00
3:33
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
Lagacé le matin
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
0:00
4:56
Parce que vous voulez tout savoir!
Infolettre

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI
Rattrapage
ChatGPT dans la mire de la Floride
Première poursuite civile d'un État américain contre OpenAI
Sept ans de malheur: un album introspectif pour Koriass
Rattrapage
Coup de cœur de Catherine
Sept ans de malheur: un album introspectif pour Koriass
L'un des meilleurs burgers au monde se trouve à Montréal, selon Time Out
Rattrapage
Restaurant «Mange dans mon hood»
L'un des meilleurs burgers au monde se trouve à Montréal, selon Time Out
Consommation d'eau: Montréal appelle à un effort collectif
Rattrapage
Rationnement volontaire
Consommation d'eau: Montréal appelle à un effort collectif
Danielle Smith et Christine Fréchette: un front autonomiste face à Ottawa
Rattrapage
Rencontre entre les deux femmes à Québec
Danielle Smith et Christine Fréchette: un front autonomiste face à Ottawa
Cancer du pancréas: une avancée historique et un espoir immense
Rattrapage
Le daraxonrasib
Cancer du pancréas: une avancée historique et un espoir immense
Cartel du pain: les Québécois recevront leur indemnisation bientôt
Rattrapage
Recours collectif
Cartel du pain: les Québécois recevront leur indemnisation bientôt
Annonce sur le transport en commun: «Les milliards vont pleuvoir à Longueuil»
Rattrapage
Québec et Ottawa s'entendent
Annonce sur le transport en commun: «Les milliards vont pleuvoir à Longueuil»
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
Rattrapage
Poursuite ultra-médiatisée
Litige de marque: la drag queen et activiste Pattie Gonia visée par Patagonia
Spécial «Qui mène l'enquête» | L’énigme du mardi 2 juin
Rattrapage
Lagacé le matin
Spécial «Qui mène l'enquête» | L’énigme du mardi 2 juin
Moins de spectateurs dans les cinémas: «Ça peut te coûter un bras et une jambe»
Rattrapage
Baisse marquée de la fréquentation en salles
Moins de spectateurs dans les cinémas: «Ça peut te coûter un bras et une jambe»
Consommation d'eau des Montréalais: «Pour l'instant, on n'a pas sorti le bâton»
Rattrapage
Conduite d'aqueduc à risque
Consommation d'eau des Montréalais: «Pour l'instant, on n'a pas sorti le bâton»
Québec veut faire la lumière sur la mort de Nooran Rezayi
Rattrapage
Enquête sur le SPAL
Québec veut faire la lumière sur la mort de Nooran Rezayi
«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»
Rattrapage
Canadiens de Montréal
Il a joué son dernier match avec les Canadiens
«Gallagher aura vraiment marqué une génération de partisans»