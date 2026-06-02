Victimes de haine en ligne

À la suite du Gala Influence Création, le comédien Sébastien Delorme et sa conjointe Virginie Bruneau ont été la cible d’une virulente vague de commentaires haineux et de propos d'une extrême méchanceté sur les réseaux sociaux.

Invité en studio par l'animateur Patrick Lagacé, le couple a tenu à dénoncer le manque de modération de certaines pages, notamment En Vedette, qui laissent défiler des insultes graves et des accusations sans fondement sous leurs publications pour générer de l'engagement.

Écoutez Virginie Bruneau et Sébastien Delorme aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.