Boys Club: Contraception masculine et dating

Entourant avec une immense tendresse notre collaborateur Jonathan Roberge, qui traverse l'épreuve de la perte de son fils, Hugo Meunier et Meeker Guerrier partagent leur vision de la paternité...

Ensuite, Andréane Théberge vient bousculer les idées reçues avec une chronique captivante et pleine d'humour sur une innovation majeure: le stérilet pour hommes.

Écoutez le Boys Club du vendredi, avec Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania, Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au 98,5 et Andréanne Théberge, journaliste scientifique, au micro de Marie-Eve Tremblay.