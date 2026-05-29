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Boys Club: Contraception masculine et dating

En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 29 mai 2026 12:25

Avec

Meeker Guerrier
Meeker Guerrier
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay

et autres

En France: «Le stérilet pour hommes est en cours d'élaboration»
Radio textos / Cogeco Média

Entourant avec une immense tendresse notre collaborateur Jonathan Roberge, qui traverse l'épreuve de la perte de son fils, Hugo Meunier et Meeker Guerrier partagent leur vision de la paternité... 

Ensuite, Andréane Théberge vient bousculer les idées reçues avec une chronique captivante et pleine d'humour sur une innovation majeure: le stérilet pour hommes. 

Écoutez le Boys Club du vendredi, avec Hugo Meunier, rédacteur en chef du magazine Urbania, Meeker Guerrier, chroniqueur sportif au 98,5 et Andréanne Théberge, journaliste scientifique, au micro de Marie-Eve Tremblay. 

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