20 ans de bars et restos sans fumée

Cela fait maintenant 20 ans que les bars et les restaurants sont sans fumée.

Sur cette période, le taux de tabagisme chez les adultes a légèrement baissé, passant de 19% à 11%.

Or, le vapotage chez les jeunes a connu une montée significative depuis 2020...

Où en sommes-nous avec la lutte au tabagisme au Québec?

Quels sont les effets de cette mauvaise habitude sur la santé publique?

Écoutez Flory Ducas, codirectrice et porte-parole de la Coalition québécoise sur le contrôle du tabac, ainsi que Dr Benoit Heppell, médecin de famille, lundi au micro de Marie-Eve Tremblay.