20 ans sans fumée dans les restaurants et les bars

La cigarette a été proscrite dans les restaurants et dans les bars en 2006. 20 ans plus tard, comment se porte la santé des Québécois?

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 11% des citoyens fument encore, une donnée plutôt encourageante, considérant qu'ils étaient pratiquement le double en début de siècle.

Stéphane Gendron, qui a subitement arrêté de fumer il y a deux mois, explique les effets de sevrage sur son sommeil et son taux de sucre.

Écoutez l'avis de l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, à ce sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.