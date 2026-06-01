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20 ans sans fumée dans les restaurants et les bars

Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»

par 98.5

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26:51

Entendu dans

Radio textos

le 1 juin 2026 10:53

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Stéphane Gendron
Stéphane Gendron
Difficile d'arrêter de fumer: «C'est un derby de démolition»
Le commentaire de Stéphane Gendron / Cogeco Média

La cigarette a été proscrite dans les restaurants et dans les bars en 2006. 20 ans plus tard, comment se porte la santé des Québécois?

Selon l'Institut national de santé publique du Québec, 11% des citoyens fument encore, une donnée plutôt encourageante, considérant qu'ils étaient pratiquement le double en début de siècle.

Stéphane Gendron, qui a subitement arrêté de fumer il y a deux mois, explique les effets de sevrage sur son sommeil et son taux de sucre.

Écoutez l'avis de l'ex-maire de Huntingdon, Stéphane Gendron, à ce sujet, lundi, au micro de Marie-Eve Tremblay.

«J'ai bu un verre de vin en fin de semaine. J'ai dit à ma blonde: “Finis la bouteille toute seul, je ne veux rien savoir du vin”. Il n'y a plus d'agrément parce que c'était relié à la cigarette. Un petit joint, un petit si, un petit ça. Il faut tout déconstruire la programmation. C'est un derby de démolition dans ma tête.»

Stéphane Gendron

Autre sujet abordé: 

  • La grammaire enseignée d’aujourd’hui est-elle trop compliquée?

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