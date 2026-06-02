Les Québécois inscrits au recours collectif concernant le cartel du pain recevront prochainement leur indemnisation de 42,50$.

Plus de 1,3 million de personnes se sont inscrites au Québec pour réclamer leur dû après avoir payé le pain environ 1,50$ de trop pendant près de 20 ans.

Un premier courriel de l'entreprise Concilia sera envoyé prochainement, suivi d'un second provenant d'Interac pour procéder au versement.

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.

Elle rappelle qu'aucun numéro de carte de crédit ou de compte bancaire ne sera demandé afin d'éviter les fraudes.

Rappelons que bien que Loblaw a admis sa responsabilité et collabore désormais avec les avocats, les autres grands supermarchés, comme Metro ou IGA nient toujours leur participation au cartel, et aucune accusation formelle n'a encore été déposée contre eux.

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