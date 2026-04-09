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Les crevaisons en forte hausse au Québec

Nids-de-poule: l’erreur à éviter absolument quand vous en voyez un

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 9 avril 2026 10:37

Avec

Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Nids-de-poule: l’erreur à éviter absolument quand vous en voyez un
Comment conduire de manière sécuritaire sur une chaussée lourdement endommagée ? / F8 \ Suport Ukraine/Adobe Stock

L'état de la chaussée est préoccupant à la grandeur du Québec, à un tel point que le nombre d'appels au CAA pour des crevaisons a augmenté de 50 % à Montréal et de 30 % dans le reste de la province.

Plusieurs tentent d'éviter les nids-de-poule en faisant du slalom sur les routes, ce qui peut aussi causer d'importants enjeux de sécurité.

Comment conduire de manière sécuritaire sur une chaussée lourdement endommagée ? 

Écoutez les conseils du porte-parole de CAA-Québec, Simon Bourassa, suivi de ceux du vice-président de l'Association des écoles de conduite du Québec (AECQ), Pascal Harvey, à Radio Textos. 

«Nous, de notre côté, on conseille vraiment de tenter de ralentir avant, et de ne pas freiner quand on est dedans. (...) Il faut toujours rester dans le cadre des règles et, surtout, faire preuve de jugement.»

Simon Bourassa

«On parle de nids-de-poule qui peuvent occasionner des bris mécaniques entraînant des frais pour les automobilistes, mais en moto, c'est une autre réalité. Un nid-de-poule peut causer des blessures corporelles, voire même coûter des vies, parce qu'en moto, il est beaucoup plus dangereux d'y faire face.»

Pascal Harvey

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