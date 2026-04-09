Les crevaisons en forte hausse au Québec

L'état de la chaussée est préoccupant à la grandeur du Québec, à un tel point que le nombre d'appels au CAA pour des crevaisons a augmenté de 50 % à Montréal et de 30 % dans le reste de la province.

Plusieurs tentent d'éviter les nids-de-poule en faisant du slalom sur les routes, ce qui peut aussi causer d'importants enjeux de sécurité.

Comment conduire de manière sécuritaire sur une chaussée lourdement endommagée ?

Écoutez les conseils du porte-parole de CAA-Québec, Simon Bourassa, suivi de ceux du vice-président de l'Association des écoles de conduite du Québec (AECQ), Pascal Harvey, à Radio Textos.