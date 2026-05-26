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Une voiture électrique à 884 000 $

Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs

par 98.5

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Entendu dans

La commission

le 26 mai 2026 14:59

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Ferrari Luce: un premier modèle électrique qui divise les amateurs
La commission / Cogeco Média

Le lancement de la Luce, le premier modèle électrique de Ferrari proposé à 884 000 $, suscite de vives réactions alors que l'action en bourse a reculé de 6 % et les puristes crient au blasphème.

Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecolo Auto.com rappelle toutefois que d'autres constructeurs de luxe ont réussi des transitions similaires par le passé. 

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile qui analyse la nouvelle Ferrari Luce au design controversé, mardi à l'émission La commission

En comparaison, il souligne le succès persistant de la Corvette comme référence de performance.

« De l'autre côté, ça fait un peu partie d'une tendance un peu comme[…]à contre-courant, qu'on veut briser les normes, briser les moules.»

Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecolo Auto.com

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