Une voiture électrique à 884 000 $

Le lancement de la Luce, le premier modèle électrique de Ferrari proposé à 884 000 $, suscite de vives réactions alors que l'action en bourse a reculé de 6 % et les puristes crient au blasphème.

Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile chez Ecolo Auto.com rappelle toutefois que d'autres constructeurs de luxe ont réussi des transitions similaires par le passé.

Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez reçoivent Luc-Olivier Chamberland, journaliste automobile qui analyse la nouvelle Ferrari Luce au design controversé, mardi à l'émission La commission.

En comparaison, il souligne le succès persistant de la Corvette comme référence de performance.