La moitié des propriétaires ne le font pas

Saviez-vous qu'un propriétaire d'animal sur deux ne l'attache pas en voiture? Pourtant, en cas de freinage brusque, nos boules de poils se transforment en véritables projectiles, mettant leur vie et la nôtre en péril.

Entre les chats qui se faufilent sous les pédales et les chiens tentés de sauter par la fenêtre, le voyage peut vite tourner au cauchemar.

Harnais de sécurité, cages fixées : découvrez comment protéger vos fidèles compagnons sans commettre d'impairs.

Écoutez Caroline Kilsdonk, docteur en médecine vétérinaire, expliquer le tout, mardi au micro de Radio textos.

Elle nous livre ses précieux conseils pour voyager l’esprit tranquille cet été.