Le grand projet de modernisation de la consigne au Québec affronte de sérieux ratés, provoquant de longues files d'attente et la frustration des citoyens.
Entre la réduction des points de collecte chez les détaillants et l'afflux de contenants provenant de l'Ontario, le réseau s'engorge.
Karel Ménard jette un pavé dans la mare: alors que l’extension du tri vers le verre est cruciale, celle des cartons multicouches est jugée environnementalement inutile.
Écoutez le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, mardi à Radio textos.
«Maintenant, il faut aller dans des centres consignation gérés par Consignaction, ce qu'on appelle des centres modernisés. Il y a aussi une diminution des lieux où on peut aller porter des contenants. Donc il y a beaucoup moins de lieux, mais il y a plus de contenants consignés. Donc c'est sûr que ça crée une espèce d'effet d'étranglement, un goulot d'étranglement...»