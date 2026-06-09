Le grand projet de modernisation de la consigne au Québec affronte de sérieux ratés, provoquant de longues files d'attente et la frustration des citoyens.

Entre la réduction des points de collecte chez les détaillants et l'afflux de contenants provenant de l'Ontario, le réseau s'engorge.

Karel Ménard jette un pavé dans la mare: alors que l’extension du tri vers le verre est cruciale, celle des cartons multicouches est jugée environnementalement inutile.

Écoutez le directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets, mardi à Radio textos.