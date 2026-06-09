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Des coûts pharaoniques

Le Parti québécois pourrait-il faire dérailler le projet de TGV?

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 9 juin 2026 10:47

Avec

Jérôme Landry
Jérôme Landry
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Le Parti québécois pourrait-il faire dérailler le projet de TGV?
Jérôme Landry / Cogeco Média

Le projet de train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto suscite de vives réactions, notamment en raison de la prise de position du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui annonce que le Québec se retirerait du projet si son parti est élu.

Près de 500 fermes pourraient être affectées par le tracé, ce qui ravive le traumatisme historique de l'expropriation de Mirabel.

Mais au-delà des débats politiques et des coûts pharaoniques estimés à 200 milliards de dollars, la question de l’expropriation des terres agricoles soulève l’inquiétude des producteurs.

Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

Autre sujet traité:

  • Interdiction des réseaux sociaux aux moins de 16 ans: Ottawa s'apprête à déposer un projet de loi sur la sécurité en ligne pour interdire les plateformes aux mineurs, une mesure qui divise la population et soulève des défis d'éducation numérique.

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