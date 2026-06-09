Le projet de train à grande vitesse (TGV) entre Québec et Toronto suscite de vives réactions, notamment en raison de la prise de position du chef du Parti Québécois, Paul St-Pierre Plamondon, qui annonce que le Québec se retirerait du projet si son parti est élu.

Près de 500 fermes pourraient être affectées par le tracé, ce qui ravive le traumatisme historique de l'expropriation de Mirabel.

Mais au-delà des débats politiques et des coûts pharaoniques estimés à 200 milliards de dollars, la question de l’expropriation des terres agricoles soulève l’inquiétude des producteurs.

Écoutez le chroniqueur Jérôme Landry aborder le tout, mardi midi, à l'émission de Marie-Eve Tremblay.

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