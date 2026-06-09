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Attendre au 5 octobre pour acheter?

Garantie de bon fonctionnement des électros: tout ce qui va changer

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 9 juin 2026 12:08

Avec

François Charron
François Charron
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Garantie de bon fonctionnement des électros: tout ce qui va changer
La vie numérique avec François Charron / Cogeco Média

Avis à tous les consommateurs et adeptes de techno: le 5 octobre prochain apportera une nouveauté majeure pour nos portefeuilles.

François Charron nous dévoile les contours de la toute nouvelle garantie légale de bon fonctionnement.

Fini le parcours du combattant face aux bris prématurés d'électroménagers, de téléviseurs ou de consoles de jeux.

La loi va désormais imposer des durées minimales de protection allant de trois à six ans selon les appareils.

Une excellente raison de planifier judicieusement vos prochains achats et de dire définitivement «non» aux garanties prolongées payantes.

Écoutez La vie numérique, avec François Charron, mardi à Radio textos avec Marie-Eve Tremblay. 

«C'est pas normal qu'un bien ne dure pas une durée raisonnable et les compagnies se cachent derrière le "Ah bien, la garantie douze mois"...»

François Charron

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