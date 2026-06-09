La comédienne Guylaine Tremblay a choisi de répondre avec aplomb et humour aux commentaires désobligeants qu'elle a reçus après son passage à l'émission Y'a du monde à messe.

Visée par des critiques d'internautes affirmant qu'elle était «défigurée», l'actrice de 65 ans a publié un égoportrait au naturel, sans maquillage ni coiffure, pour dénoncer l'acharnement constant sur l'apparence physique et l'âge des femmes dans l'espace public.

Écoutez la comédienne Guylaine Tremblay aborder le tout avec la chroniqueuse Catherine Brisson, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.