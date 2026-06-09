Circulation fortement en hausse

La congestion sur l’autoroute 30 inquiète grandement le maire de Saint-Bruno-de-Montarville, Ludovic Grisé Farand.

Entre l’expansion du port de Montréal à Contrecœur — qui amènera 1200 camions de plus par jour — et le développement de l’Aéroport métropolitain de Montréal, la situation actuelle est jugée intenable.

Le maire réclame l'élargissement de l’autoroute comme pièce maîtresse de la solution.

Bien que le projet figure aux cartons du gouvernement, aucun budget n'y est encore alloué.

Selon lui, l’argent est là, mais Québec doit revoir ses priorités et «cesser de s'éparpiller».

Écoutez Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville, mardi matin, au micro de Patrick Lagacé.