S'adapter aux saisons

Le chroniqueur automobile Benoit Charette rappelle la réglementation stricte entourant la transition saisonnière.
Il souligne notamment l'interdiction des pneus à crampons après le 1er mai et déconseille l'usage des pneus «quatre saisons», qu'il compare à un divan-lit pour leur manque de performance optimale.
Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette expliquer le tout, mercredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.
«La sécurité de votre conduite ne repose que sur quatre pneus. Essayez donc d’en acheter des bons.»
Autre sujet abordé:
- Une mise en garde contre les vitres teintées à l’avant.