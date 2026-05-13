S'adapter aux saisons

Le chroniqueur automobile Benoit Charette rappelle la réglementation stricte entourant la transition saisonnière.

Il souligne notamment l'interdiction des pneus à crampons après le 1er mai et déconseille l'usage des pneus «quatre saisons», qu'il compare à un divan-lit pour leur manque de performance optimale.

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette expliquer le tout, mercredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay.