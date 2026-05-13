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S'adapter aux saisons

Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été

par 98.5

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Entendu dans

Radio textos

le 13 mai 2026 11:02

Avec

Benoit Charette
Benoit Charette
Marie-Eve Tremblay
Marie-Eve Tremblay
Sécurité routière: ne faites pas d’erreur avec vos pneus d'été
Benoit Charette / Cogeco Média

Le chroniqueur automobile Benoit Charette rappelle la réglementation stricte entourant la transition saisonnière.

Il souligne notamment l'interdiction des pneus à crampons après le 1er mai et déconseille l'usage des pneus «quatre saisons», qu'il compare à un divan-lit pour leur manque de performance optimale. 

Écoutez le chroniqueur automobile Benoit Charette expliquer le tout, mercredi matin au micro de Marie-Eve Tremblay. 

«La sécurité de votre conduite ne repose que sur quatre pneus. Essayez donc d’en acheter des bons.»

Benoit Charette

Autre sujet abordé: 

  • Une mise en garde contre les vitres teintées à l’avant.

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