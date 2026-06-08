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Hausse de 123 % des billets en quatre ans

Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements

par 98.5 Sports

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 8 juin 2026 18:25

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Des amateurs du Grand Prix du Canada ne renouvellent pas leurs abonnements
Le départ du Grand Prix du Canada de Formule 1 / PC/Adam Hunger

On l'a vu lors du parcours éliminatoire des Canadiens de Montréal: les prix pour assister à des événements sportifs ne cessent d'être à la hausse. Et c'est vrai tant aux États-Unis qu'au Canada...

Au point que des amateurs de Formule 1 du Québec qui assistent au Grand Prix de Montréal depuis 25 ans cèdent leurs billets. Ces derniers sont passés de 470 $ pour le week-end (en 2023) à 1050 $ (en 2027).

Écoutez Martin Lebanc à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • On parle d'une hausse de 123 % en quatre ans
  • Martin Leblanc critique Bell et Octane pour cibler les clients commerciaux au détriment des amateurs;
  • Il déplore la perte d’avantages (accès près de la piste, visibilité, etc.)

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