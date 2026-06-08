Hausse de 123 % des billets en quatre ans

On l'a vu lors du parcours éliminatoire des Canadiens de Montréal: les prix pour assister à des événements sportifs ne cessent d'être à la hausse. Et c'est vrai tant aux États-Unis qu'au Canada...

Au point que des amateurs de Formule 1 du Québec qui assistent au Grand Prix de Montréal depuis 25 ans cèdent leurs billets. Ces derniers sont passés de 470 $ pour le week-end (en 2023) à 1050 $ (en 2027).

Écoutez Martin Lebanc à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.

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