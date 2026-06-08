Hausse de 123 % des billets en quatre ans

On l'a vu lors du parcours éliminatoire des Canadiens de Montréal: les prix pour assister à des événements sportifs ne cessent d'être à la hausse. Et c'est vrai tant aux États-Unis qu'au Canada...
Au point que des amateurs de Formule 1 du Québec qui assistent au Grand Prix de Montréal depuis 25 ans cèdent leurs billets. Ces derniers sont passés de 470 $ pour le week-end (en 2023) à 1050 $ (en 2027).
Écoutez Martin Lebanc à ce sujet en compagnie de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- On parle d'une hausse de 123 % en quatre ans
- Martin Leblanc critique Bell et Octane pour cibler les clients commerciaux au détriment des amateurs;
- Il déplore la perte d’avantages (accès près de la piste, visibilité, etc.)