Changements climatiques

Avec l'arrivée des beaux jours, les tiques se font de plus en plus nombreuses et voraces au Québec.

En raison de la douceur croissante des hivers, leur territoire s'étend désormais bien au-delà de l'Estrie et de la Montérégie, atteignant Montréal, les Laurentides et la Mauricie.

Le Dr Alex Carignan, expert en la matière, nous invite à la vigilance sans toutefois céder à la panique.

Il rappelle l'importance cruciale d'inspecter minutieusement tout le corps après une activité en plein air afin de retirer rapidement les tiques avant qu'elles ne transmettent la bactérie responsable de la maladie de Lyme.

Écoutez Dr Alex Carignan, titulaire de la Chaire de recherche sur la maladie de Lyme et les infections émergentes, mardi à Radio textos.