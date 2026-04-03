Après huit ans d'attente, Lady Gaga a enfin retrouvé ses «petits monstres» montréalais hier soir pour la première de trois représentations au Centre Bell.

Dans une mise en scène s’apparentant à un opéra gothique en quatre actes, la star a traversé les thèmes de la vie, de la mort et du chaos avec une maîtrise absolue.

De son entrée spectaculaire perchée au sommet d'une robe de plus de sept mètres jusqu'à ses moments plus intimistes au piano, l'artiste a offert une performance d'une rare intensité, saluée comme l'un des meilleurs concerts de sa carrière.

Écoutez le compte rendu de la chroniqueuse culturelle Catherine Brisson vendredi à Lagacé le matin.