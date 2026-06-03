Marthe Laverdière présente J’ai dit oui

Après le grand succès de son premier one-woman-show, l’humoriste Marthe Laverdière annonce son retour sur scène dès l’an prochain, avec son deuxième spectacle d’humour, J’ai dit oui!.
Écoutez l’horticultrice discuter de sa nouvelle vie depuis qu’elle est devenue célèbre, mercredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.
«Ça ne m'avait jamais effleuré l'esprit, surtout à l'âge que ça m'est arrivé. Quand j'ai fait la première capsule Facebook, que je ne savais même pas ce que c'était Facebook, c'était pour faire rire quelqu'un et j'avais presque 57 ans. Tu sais, ça peut arriver à qui, à 57 ans?»
Elle souligne ensuite l’importance de ses relations avec les êtres humains dans sa vie et son processus d'écriture de ses spectacles.