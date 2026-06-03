Marthe Laverdière présente J’ai dit oui

Après le grand succès de son premier one-woman-show, l’humoriste Marthe Laverdière annonce son retour sur scène dès l’an prochain, avec son deuxième spectacle d’humour, J’ai dit oui!.

Écoutez l’horticultrice discuter de sa nouvelle vie depuis qu’elle est devenue célèbre, mercredi, au micro de la chroniqueuse culturelle Catherine Beauchamp.