Cinquante ans après les premiers pas sur la Lune, la mission Artemis 2 s'apprête à marquer l'histoire, mais cette fois-ci, l'expérience est transformée par la proximité des réseaux sociaux.

Le chroniqueur Frédéric Labelle souligne l’accessibilité inédite de cette aventure, notamment grâce aux publications touchantes de l'astronaute canadien Jeremy Hansen.

Entre l'utilisation surprenante d'une chanson de Mixmania par l'Agence spatiale canadienne et les images en haute définition diffusées en direct par la NASA, le Québec vibre au rythme de cette épopée spatiale qui nous permet de voir la Terre d'un autre angle.

Écoutez la chronique sur les réseaux sociaux de Frédéric Labelle, jeudi, à Lagacé le matin.