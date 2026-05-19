Environ la moitié des jeunes adultes âgés entre 19 et 29 ans présentent des symptômes liés à un usage excessif des écouteurs, selon de nouvelles données de Santé Canada parues dans un article de l’agence QMI.
Écoutez Joanie Farmer, audiologiste et conseillère aux affaires professionnelles à l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, se pencher sur le phénomène mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Ce qui est problématique, c’est la dose de bruit. Donc, ça peut être autant la musique dans nos écouteurs que la musique qu’on écoute à la salle de gym. Ça peut être aussi le cinéma. La façon dont on calcule cela, c’est vraiment en termes de dose, c’est-à-dire le temps pendant lequel on est exposé aux décibels. Donc, la quantité de décibels combinée au temps d’écoute va définir s’il s’agit d’une bonne ou d’une mauvaise habitude d’écoute.»