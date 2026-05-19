Environ la moitié des jeunes adultes âgés entre 19 et 29 ans présentent des symptômes liés à un usage excessif des écouteurs, selon de nouvelles données de Santé Canada parues dans un article de l’agence QMI.

Écoutez Joanie Farmer, audiologiste et conseillère aux affaires professionnelles à l’Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, se pencher sur le phénomène mardi au micro des animateurs Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.