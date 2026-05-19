Les Canadiens vainqueurs des Sabres

Malgré une domination outrageuse des Sabres de Buffalo, les Canadiens de Montréal ont arraché son billet pour le carré d'as grâce à une victoire inespérée en prolongation.

Si Alex Newhook a scellé l'issue du match, c'est le gardien Jakub Dobes qui a sauvé les siens en multipliant les arrêts miraculeux face à des Sabres étincelants.

Porté également par l'apport offensif de ses joueurs québécois, dont Phillip Danault et Zachary Bolduc, le Tricolore se mesurera dès jeudi aux Hurricanes de la Caroline, une équipe reposée et redoutable.

Écoutez la chronique sportive avec Jean-Michel Bourque, mardi à Lagacé le matin.

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