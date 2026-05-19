Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle s'est penché sur le phénomène de frénésie entourant le lancement de la montre Royal Pop, issue d'une collaboration inattendue entre Swatch et la prestigieuse marque de luxe suisse Audemars Piguet.

Offert au prix de 400 $, ce «médaillon montre» au style plutôt ordinaire suscite des attroupements monstres, des fermetures de magasins et d'interminables files d'attente partout sur la planète.

Entre l'attrait du statut social et la perspective de revente lucrative sur le marché secondaire, l'engouement est tel que des acheteurs ont campé plusieurs jours d'avance à l'extérieur des boutiques.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin.