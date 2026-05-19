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D'interminables files d'attente

Frénésie et chaos dans les boutiques Swatch pour le modèle Royal Pop

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 08:52

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Frénésie et chaos dans les boutiques Swatch pour le modèle Royal Pop
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

Le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle s'est penché sur le phénomène de frénésie entourant le lancement de la montre Royal Pop, issue d'une collaboration inattendue entre Swatch et la prestigieuse marque de luxe suisse Audemars Piguet. 

Offert au prix de 400 $, ce «médaillon montre» au style plutôt ordinaire suscite des attroupements monstres, des fermetures de magasins et d'interminables files d'attente partout sur la planète.

Entre l'attrait du statut social et la perspective de revente lucrative sur le marché secondaire, l'engouement est tel que des acheteurs ont campé plusieurs jours d'avance à l'extérieur des boutiques.

Écoutez Frédéric Labelle expliquer le tout, lors de sa chronique réseaux sociaux, mardi à Lagacé le matin. 

«Chaos, magasin fermé, file d'attente interminable en fin de semaine... En Europe, ça a été vraiment, vraiment la grosse affaire. Des gens avaient leurs chaises de parterre des jours d'avance.»

Frédéric Labelle

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