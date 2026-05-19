Un rapport indépendant force une renégociation

Le dossier névralgique du développement hydroélectrique de Churchill Falls franchit une étape critique avec la publication d'un rapport indépendant commandé par Terre-Neuve-et-Labrador.

Le chroniqueur Dimitri Soudas explique que le document conclut que l'entente de principe actuelle n'est pas dans l'intérêt public sous sa forme présente.

Loin de rompre définitivement les ponts, ce rapport est plutôt conçu comme un levier pour forcer une renégociation majeure au profit de Terre-Neuve, qui dénonce le cadre actuel après 2041.

Les deux provinces demeurent toutefois condamnées à s'entendre pour des motifs économiques évidents.

Écoutez la chronique politique de Dimitri Soudas, mardi à Lagacé le matin.