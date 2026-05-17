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Le Groupe TVA s'inquiète

Avez-vous encore «le câble»?

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 10:13

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Fadwa Lapierre
Fadwa Lapierre
Avez-vous encore «le câble»?
Denis Lévesque / Cogeco Média

Le propriétaire du Groupe TVA, Pierre-Karl Péladeau, a fait un plaidoyer la semaine passée sur la difficulté de rentabiliser la télévision généraliste face à la concurrence des plateformes numériques et au manque d’aide gouvernementale.

Avez-vous encore «le câble»? La télévision traditionnelle a-t-elle encore sa place dans le paysage culturel québécois? Comment les médias peuvent-ils ramener des téléspectateurs vers leur contenu?

Écoutez le tour d'équipe avec Stéphane Boucher, Stéphane Leclair, Daphnée Malboeuf, Fadwa Lapierre et Denis Lévesque, dimanche.

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