Le Tchèque a été sensationnel face aux Sabres

Grâce à une performance sensationnelle du gardien Jakub Dobes et au but décisif d'Alex Newhook en prolongation, le Tricolore a vaincu les Sabres 3-2 lors du septième et ultime match de la série, accédant ainsi à la finale de l'Est contre les Hurricanes de la Caroline.

Dobes, âgé de seulement 24 ans, s'illustre par son aplomb et son côté frondeur, rappelant à plusieurs les succès passés de Patrick Roy à ses débuts.

Écoutez le chroniqueur sportif Jean-Michel Bourque discuter du brio du gardien recrue des Canadiens, mardi, à Lagacé le matin.