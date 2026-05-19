Malgré la remontée des Sabres et leur domination en deuxième et troisième périodes, les Canadiens ont su garder leur calme pour l'emporter en prolongation grâce à un but d'Alex Newhook.

Écoutez le duo de la diffusion du hockey des Canadiens à Cogeco Média, Martin McGuire et Dany Dubé, expliquer ce qui a fait la différence dans la série, mardi, au lendemain de la victoire du CH en prolongation à Buffalo.

Dany Dubé souligne que la jeunesse et la confiance de l'équipe sont des atouts majeurs dans ces moments de haute pression, tandis que Martin McGuire note la performance exceptionnelle du gardien Jakub Dobes.

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