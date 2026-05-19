L'engouement entourant les Canadiens de Montréal dépasse même les frontières.

Une image montrant une banderole «Go Habs Go» sur la tour Eiffel a d'ailleurs enflammé les réseaux sociaux ce week-end.

Or, il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle...

Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter à l'émission de Patrick Lagacé mardi.