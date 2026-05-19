L'engouement entourant les Canadiens de Montréal dépasse même les frontières.
Une image montrant une banderole «Go Habs Go» sur la tour Eiffel a d'ailleurs enflammé les réseaux sociaux ce week-end.
Or, il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle...
Écoutez le chroniqueur réseaux sociaux Frédéric Labelle en discuter à l'émission de Patrick Lagacé mardi.
«Les Français, entre vous et moi, les Canadiens de Montréal, ils en ont un petit peu rien à cirer [...] on s'enflamme un peu avec la frénésie ici...»