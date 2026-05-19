Mot «faque» ajouté au Petit Robert

Le Petit Robert, qui a publié les nouveaux mots ajoutés à ce dictionnaire de référence, a choqué plusieurs personnes en ajoutant le terme «faque» à sa liste.
Écoutez la chroniqueuse Katia Gagnon s’exprimer sur ce sujet qui fait débat mardi au micro de l’animateur Philippe Cantin.
«Il y a des chroniqueurs qui ont vraiment grimpé dans les rideaux, comme on dit. Moi, je ne suis absolument pas d’accord avec cette vision-là. Je refuse complètement cette vision de la langue comme un monument taillé dans le marbre issu de la France, voire de Paris, une matière intouchable qui n’évolue jamais.»
Écoutez la chroniqueuse expliquer ensuite les différentes visions du rôle du dictionnaire.