Surveillance des restaurants par le MAPAQ

Dans sa chronique économique, Marie-Eve Fournier jette une lumière crue sur la gestion des restaurants insalubres par le MAPAQ.

Elle déplore des amendes trop faibles, s'apparentant à un simple coût d'exploitation, et un criant manque de transparence qui empêche les clients de boycotter ces établissements.

Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.