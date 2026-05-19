Surveillance des restaurants par le MAPAQ

Dans sa chronique économique, Marie-Eve Fournier jette une lumière crue sur la gestion des restaurants insalubres par le MAPAQ.
Elle déplore des amendes trop faibles, s'apparentant à un simple coût d'exploitation, et un criant manque de transparence qui empêche les clients de boycotter ces établissements.
Écoutez la chronique financière de Marie-Eve Fournier, mardi à Lagacé le matin.
«Si la sanction est trop basse, le message c'est un peu l'inverse. Ça dit plutôt: "Prends une chance, puis au pire, si tu te fais prendre, tu vas payer."»
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