À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Avez-vous remarqué la présence marquée des écureuils depuis le début du printemps à Montréal?

Écoutez Stéphane Boucher, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, partager leurs humeurs du jour, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.