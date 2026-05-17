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J'en reviens pas

C'est «buffet à volonté» pour les écureuils à Montréal

par 98.5

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Entendu dans

Signé Lévesque

le 17 mai 2026 07:26

Avec

Denis Lévesque
Denis Lévesque
Stéphane Boucher
Stéphane Boucher

et autres

C'est «buffet à volonté» pour les écureuils à Montréal
Avez-vous remarqué la forte présence d'écureuils à Montréal? / Adobe Stock / Pascal Huot

À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.

Avez-vous remarqué la présence marquée des écureuils depuis le début du printemps à Montréal?

Écoutez Stéphane Boucher, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, partager leurs humeurs du jour, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.

Autres sujets abordés

  • Un premier cas d'Hantavirus confirmé en Colombie-Britannique, mais le risque de transmission reste très faible selon la santé publique;
  • Succès monstre de la série de Martin Matte, Vitrerie Joyal;
  • Les Canadiens se rendent loin en séries, malgré leur jeune âge;
  • Mitsou s'est produite devant les partisans de la victoire, samedi;

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