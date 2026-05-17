À l'occasion du segment J'en reviens pas, Denis Lévesque tend le micro aux membres de son équipe pour qu'ils s'expriment sur un moment marquant de l'actualité.
Avez-vous remarqué la présence marquée des écureuils depuis le début du printemps à Montréal?
Écoutez Stéphane Boucher, Daphnée Malboeuf et Stéphane Leclair, partager leurs humeurs du jour, dimanche, à l'émission Signé Lévesque.
Autres sujets abordés
- Un premier cas d'Hantavirus confirmé en Colombie-Britannique, mais le risque de transmission reste très faible selon la santé publique;
- Succès monstre de la série de Martin Matte, Vitrerie Joyal;
- Les Canadiens se rendent loin en séries, malgré leur jeune âge;
- Mitsou s'est produite devant les partisans de la victoire, samedi;