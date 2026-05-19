Un impact positif qui se fait déjà sentir

L'interdiction du cellulaire dans les écoles secondaires porte déjà ses fruits.
Selon une enquête du journal Le Droit menée en Outaouais, cette mesure, en vigueur depuis le début de l'année scolaire, entraîne une revitalisation spectaculaire des bibliothèques scolaires et une hausse marquée de la socialisation entre les élèves.
Écoutez le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), André Bernier, faire le point sur les impacts positifs de cette mesure, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.
«On voyait une quantité phénoménale de jeunes qui avaient le visage rivé sur leur écran pour des pauses, pour des heures de dîner complètes [...] là, il y a réellement beaucoup de jeunes qui ont recommencé à discuter avec d'autres.»
Monsieur Bernier souligne que l'adaptation des élèves s'est faite avec beaucoup plus de collaboration que ce que les directions d'école avaient initialement craint.
Le retour vers les bibliothèques ne se limite pas seulement à la lecture de livres papier, mais inclut également l'investissement de ces espaces pour des jeux de société et d'autres activités collectives. Cette coupure avec le monde numérique durant les heures de classe permet ainsi aux jeunes de se réapproprier leur environnement scolaire et de favoriser leur développement intellectuel et social.