Un impact positif qui se fait déjà sentir

L'interdiction du cellulaire dans les écoles secondaires porte déjà ses fruits.

Selon une enquête du journal Le Droit menée en Outaouais, cette mesure, en vigueur depuis le début de l'année scolaire, entraîne une revitalisation spectaculaire des bibliothèques scolaires et une hausse marquée de la socialisation entre les élèves.

Écoutez le président de l'Association québécoise du personnel de direction des écoles (AQPDE), André Bernier, faire le point sur les impacts positifs de cette mesure, mardi matin, à l'émission de Patrick Lagacé.