L'aide médicale à mourir pour troubles mentaux

Le projet de loi permettant l'aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale, initialement prévu pour 2027, est de nouveau bloqué au fédéral et renvoyé à un comité parlementaire.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez décortiquer cet enjeu, mardi, à Lagacé le matin.

Ferrandez exprime son accord avec le principe de l'AMM pour la santé mentale, soulignant la souffrance physique et psychologique extrême, souvent méconnue, que vivent ces personnes.