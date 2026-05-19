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L'aide médicale à mourir pour troubles mentaux

«Ce sont des gens qui souvent sont méconnaissables tellement ils souffrent»

par 98.5

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Entendu dans

Lagacé le matin

le 19 mai 2026 09:21

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
«Ce sont des gens qui souvent sont méconnaissables tellement ils souffrent»
Le coup de gueule de Luc Ferrandez / Cogeco Média

Le projet de loi permettant l'aide médicale à mourir (AMM) pour les personnes souffrant de troubles de santé mentale, initialement prévu pour 2027, est de nouveau bloqué au fédéral et renvoyé à un comité parlementaire.

Écoutez le chroniqueur Luc Ferrandez décortiquer cet enjeu, mardi, à Lagacé le matin.

Ferrandez exprime son accord avec le principe de l'AMM pour la santé mentale, soulignant la souffrance physique et psychologique extrême, souvent méconnue, que vivent ces personnes.

«Ce sont des gens qui souvent sont méconnaissables tellement ils souffrent physiquement [...] Ce n'est pas juste une dépression [...] Ils ont très mal.» 

Luc Ferrandez

Il ajoute que la souffrance elle-même altère la lucidité et que le droit de choisir sa fin de vie devrait appartenir à l'individu, indépendamment des positions morales ou religieuses de la société.

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