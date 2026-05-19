L'événement fortement teinté par le conflit à Gaza

La Bulgarie a marqué l’histoire en remportant pour la toute première fois le concours de l’Eurovision grâce au succès Bangaranga de la chanteuse pop Dara.

Si la performance rythmée de l’artiste a conquis le public et les jurys, cette 70ᵉ édition restera gravée dans les mémoires en raison de sa forte teneur politique.

Boycott de cinq pays, manifestations pro-palestiniennes à Vienne, le financement controversé d'une campagne de marketing de masse par le gouvernement israélien pour encourager le vote en sa faveur... les tensions géopolitiques liées au conflit à Gaza ont largement teinté l'événement.

Écoutez la chronique culturelle de Catherine Brisson, mardi à Lagacé le matin.