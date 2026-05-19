La solidarité entre les pays est primordiale

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment déclaré une urgence de santé publique de portée mondiale en raison de la propagation du virus Ebola.

Écoutez la Dre Joanne Liu, directrice du laboratoire sur la préparation aux pandémies et aux crises à l’Université McGill et ex-présidente de Médecins sans frontières, mardi, à Lagacé le matin.

La Dre Liu souligne que la solidarité internationale est essentielle, car les pays touchés, comme la République démocratique du Congo, pourraient ne pas être en mesure de contenir l'épidémie seuls.

La Dre Liu précise: bien que le risque de pandémie mondiale soit extrêmement faible en raison du mode de transmission du virus, la situation en Afrique demeure critique avec plus de 500 cas suspects et 130 décès signalés.

Elle appelle le Canada à fournir du matériel de protection, des experts en épidémiologie et des fonds pour aider à contrôler l'épidémie à la source, ce qui demeure la meilleure stratégie de prévention à long terme.