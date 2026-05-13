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Match 5 du tricolore diffusé au Centre Vidéotron

«C'est un mouvement, c'est beau à voir et c'est bon pour le Québec»

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Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 mai 2026 15:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«C'est un mouvement, c'est beau à voir et c'est bon pour le Québec»
Le 5e match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, sera diffusé sur écran géant au Centre Vidéotron. / Graham Hughes / La Presse canadienne

Le 5e match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, sera diffusé sur écran géant au Centre Vidéotron. Les fonds récoltés grâce à la vente des 12 000 billets seront versés à des organismes.

Peut-on dire que les anciens partisans des Nordiques de Québec acceptent finalement d’encourager les Canadiens de Montréal?

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.

«Tout le monde parle de ça. Vous avez vu les statistiques : l’achalandage des urgences baisse, et la consommation d’eau à Laval diminue pendant les périodes, puis augmente durant les entractes. On voit que c’est un véritable mouvement populaire, et tant mieux. Moi, je souhaite et j’espère que les Canadiens de Montréal iront loin. C’est beau à voir, c’est bon pour le Québec, c’est bon pour Montréal, et c’est bon pour nous aussi.»

Bruno Marchand

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