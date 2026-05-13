Match 5 du tricolore diffusé au Centre Vidéotron

Le 5e match des Canadiens de Montréal contre les Sabres de Buffalo, jeudi soir, sera diffusé sur écran géant au Centre Vidéotron. Les fonds récoltés grâce à la vente des 12 000 billets seront versés à des organismes.

Peut-on dire que les anciens partisans des Nordiques de Québec acceptent finalement d’encourager les Canadiens de Montréal?

Écoutez le maire de Québec, Bruno Marchand, en discuter jeudi au micro de l’animateur Philippe Cantin.