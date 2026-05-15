Ferrandez salue l'homme qui a débloqué la Ville

À l’occasion de sa chronique, Luc Ferrandez rend un hommage senti à François Gosselin, un fonctionnaire clé de la Ville de Montréal qui prend sa retraite, soulignant son rôle crucial dans la réalisation de projets urbains complexes.

Luc Ferrandez décrit François Gosselin comme l'homme de l'ombre capable de naviguer à travers les innombrables règlements et contraintes techniques pour concrétiser des projets d'aménagement, tels que la place Laurier.

Contrairement à l'image classique du bureaucrate rigide, Gosselin et son équipe de techniciens et d'ingénieurs ont instauré une culture du «on va trouver une façon» pour favoriser le verdissement et la mobilité active dans la métropole.

Écoutez Luc Ferrandez et Patrick Lagacé discuter de l'héritage des aménagements urbains à Montréal, vendredi matin.