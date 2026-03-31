De retour pour une 21e saison

La comédienne et animatrice Marie-Soleil Dion revient à la barre de la téléréalité L'Amour est dans le pré, une série qui se distingue des autres du genre selon son animatrice.

Marie-Soleil Dion nous partage les coulisses de la téléréalité et dévoile quelques éléments qui seront à surveiller dans la prochaine saison.

Écoutez à ce sujet l'actrice et animatrice Marie-Soleil Dion à l'émission Radio textos.

Autre sujet abordé