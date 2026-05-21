Série sur ICI Explora

Le vétérinaire Sébastien Kfoury effectue un virage anthropocentrique avec la troisième saison de son émission Qu'est-ce qui se passe quand..., diffusée sur ICI Explora.

L'animateur y explore les réactions extrêmes du corps humain à travers des thèmes variés comme le vieillissement, la pollution ou la mécanique chimique du coup de foudre.

Il s'est notamment prêté à une expérience éprouvante de déshydratation rapide, révélant les dangers de la sudation extrême.

L'émission aborde également des sujets plus insolites ou tabous, alliant vulgarisation pointue auprès de spécialistes et rigueur scientifique.

Écoutez Sébastien Kfoury, animateur de la 3e saison de «Qu'est-ce qui se passe quand…?», jeudi au micro de Catherine Beauchamp.