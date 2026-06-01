La série Heated Rivalry s’est méritée les grands honneurs, gagnant 16 prix aux Canadian Screen Awards, un succès jamais égalé auparavant.

L’acteur Hudson Williams a notamment remporté un prix, celui du meilleur premier rôle, tout comme Sophie Nélisse, qui a reçu le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien.

Des artistes d'ici, dont les chansons ont joué dans la série, se font également connaître à travers le monde, explique la chroniqueuse Catherine Brisson.

Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, aborder ce record de la télévision canadienne, lundi, à l’émission Lagacé le matin.