La série Heated Rivalry s’est méritée les grands honneurs, gagnant 16 prix aux Canadian Screen Awards, un succès jamais égalé auparavant.
L’acteur Hudson Williams a notamment remporté un prix, celui du meilleur premier rôle, tout comme Sophie Nélisse, qui a reçu le prix de la meilleure actrice dans un rôle de soutien.
Des artistes d'ici, dont les chansons ont joué dans la série, se font également connaître à travers le monde, explique la chroniqueuse Catherine Brisson.
Écoutez la chroniqueuse culturelle, Catherine Brisson, aborder ce record de la télévision canadienne, lundi, à l’émission Lagacé le matin.
«C'est un record dans l'histoire de l'Académie canadienne du cinéma et de la télévision. Le record était détenu par le film BlackBerry, qui en avait remporté treize en 2024. Et on n'est pas très, très surpris quand on regarde évidemment le succès international de la série.»